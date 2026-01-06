Uşak Rektörü Yılın Kareleri Oylamasında

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Demir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Rektör Demir, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" başlıklı fotoğrafını seçen Demir, "Portre" kategorisinde ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

Demir, "Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" başlıklı fotoğrafını seçti.

Her fotoğrafın geleceğe bırakılan bir miras olduğunu ifade eden Demir, "Bu çekilen fotoğraflar da yıllar sonra bu dönemde yaşananları, özellikle Gazze'de yaşananları gösterecek. İnşallah Gazze'de yaşananlar bir daha yaşanmaz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın çalışmalarını takdir ettiğini belirten Demir, "AA, dünyanın her tarafında haberi en güzel şekilde derleyip, toparlayan ve servis eden ciddi bir kuruluşumuz. Ben çalışmalarında başarılar diliyorum. Yeri geldiğinde çok güç şartlarda çalıştıklarını biliyorum. Her bir çalışanına başarılar diliyorum. İnşallah 2026 yılının fotoğrafları değerlendirilirken daha güzel bir dünyanın fotoğraflarını çekip, onları değerlendirme şansını buluruz. Artık daha kötü fotoğraflar görmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.