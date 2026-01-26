Uşak'ta Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Uşak'ta Bıçaklama Olayı: Şüpheli Tutuklandı

26.01.2026 16:54
Uşak'ta iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan M.K. tutuklandı. Yaralı E.K. hastanede tedavi ediliyor.

Uşak'ta dün iş arkadaşını bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Uşak merkeze bağlı Ünalan Mahallesi'nde bulunan Üçgen Park'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, parkta bir kişinin bıçakla yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bıçaklanan 25 yaşındaki E.K., önce özel bir hastaneye, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren kişinin M.K. (39) olduğu tespit edilirken, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüphelinin otobüsle Konya iline gittiği belirlendi. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şahsın, Konya'nın Akşehir ilçesinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüpheli M.K.'nin emniyetteki ifadesinde, daha önce iş arkadaşıyla tartışma yaşadığını, olay günü ise kendisine küfür edildiğini iddia ederek kavganın bu nedenle çıktığını öne sürdüğü öğrenildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Uşak'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, dün bıçakla ağır yaralanan 25 yaşındaki E.K.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Uşak, Suç, Son Dakika

