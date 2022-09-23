Uşak'ta bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

23.09.2022 15:52

Uşak'ta bir iş yerinin önünden elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Uşak'ta bir iş yerinin önünden elektrikli bisikletin çalınması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir fırına ait elektrikli bisiklet kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

İş yeri sahibi E.Ç'nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

YORUMLAR
500
Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Uşakspor'un konuğu Kocaelispor Uşakspor'un konuğu Kocaelispor
Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:48 Çatıdan evinin balkonuna girmek isteyen bir kişi düşerek yaşamını yitirdi
18:36 Galatasaray'ın yeni yıldızı Juan Mata'nın forma numarası netleşti! İşte duygu dolu hikayesi...
18:27 Fatih Karagümrük'ten A Milli Takım kadrosuna tepki geldi
18:15 Mahsa Amini'nin hastaneye yatırıldığını duyuran gazeteci tutuklandı!
17:57 Sevgilisinin annesini hamile bıraktı! Genç kız ikisini de hayatından sildi
17:52 TFF'den Yusuf Demir açıklaması! Galatasaraylı yıldız Türk statüsünde oynayabilecek mi?
17:10 ABD ile yaşanan F-16 gerilimine Türkiye'den sert yanıt: Kullanamayacağımız ürünü niye alalım?
17:06 Wanda ile ayrılan Icardi hakkında bomba sözleşme iddiası! Başarılı futbolcunun tek bir kuruşu kalmadı
17:04 Rusya'dan Ukrayna'ya 'referandum' gözdağı: Rus topraklarına yapılmış saldırı olarak kabul ederiz
17:01 Arkadaşlarının damada taktığı takıyı görmek isteyenler sandalyelerinden kalktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 19:06:55. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement