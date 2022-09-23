Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda faaliyet gösteren bir fırına ait elektrikli bisiklet kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Mahallesi, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Son Dakika

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