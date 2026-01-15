Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı
15.01.2026 13:51
Vali Aktaş, 2025 yılı asayiş verilerini ve güvenlik önlemlerini açıkladı, 271 kişi tutuklandı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasındaki asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ile trafik konularına ilişkin detaylı bilgiler verdi.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Valilik binasında düzenlenen basın toplantısında il genelindeki güvenlik değerlendirme verilerini vatandaşlarla paylaştı. İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç ile birlikte kentteki güvenlik durumu hakkında bilgi veren Vali Aktaş, asayiş, terör, kaçakçılık ve organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ile trafik konularına değindi.

1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında kişilere karşı işlenen suçlarda 4 bin 151, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise 527 olay meydana geldi. Bu olaylarda aydınlatma oranı kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 99,5, mal varlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 86,5 olarak gerçekleşti. Yapılan çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan bin 535 aranan kişi yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Yakalanan şahıslardan 0-5 yıl arası kesinleşmiş cezası bulunan bin 456 kişi, 5-10 yıl arası cezası bulunan 56 kişi ve 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 kişi olduğu belirtildi.

2025 yılı içerisinde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 82 kurusıkı tabanca, 192 tabanca, 4 uzun namlulu silah ve 193 av tüfeği olmak üzere toplam 471 silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlarla ilgili 528 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Uşak'ta 731 bin 223 araç sorgulandı

Vali Aktaş, toplamda 731 bin 223 aracın sorgulandığını, bu araçlardan 108 bin 350'sine işlem yapıldığını belirtti. Denetimler kapsamında 2 bin 455 ticari taksi ve 3 bin 714 servis aracının kontrol edildiğini aktaran Aktaş, ticari taksilerden 261'ine, servis araçlarından ise 138'ine işlem uygulandığını söyledi. Ayrıca, "Güvenli Okul Güvenli Gelecek Projesi" kapsamında okul ve çevrelerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Yüksek ses, abartı egzoz, drift ve tehlikeli araç kullanımına geçit yok

Vali Aktaş, yüksek ses, abartı egzoz, drift ile saygısız ve tehlikeli araç kullanımına yönelik denetimlerin aralıksız devam ettiğini söyledi. 2025 yılı içerisinde 1 bin 55 araca abartı egzoz, 269 araca drift, 5 bin 360 araca yüksek sesle müzik dinlemek ve 457 araca saygısız ve tehlikeli araç kullanmaktan işlem yapıldığını belirten Aktaş, 2025 yılı içeresinde toplam 22 milyon 725 bin 835 TL idari para cezası uygulandığını kaydetti.

Uyuşturucu operasyonlarında 271 kişi tutuklandı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında imal, ticaret ve kullanıcılarla mücadele olmak üzere iki koldan çalışma yürütüldüğünü ifade eden Vali Aktaş, uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 918 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Operasyonlarda 66 bin 780 gram esrar, eroin, kokain, metamfetamin, bonzai ve afyon sakızı, 604 bin 2 adet extacy, captagon ve sentetik ecza ile 5 bin 122 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda yakalanan şüphelilerden 271'i tutuklanırken, bin 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3-sayfa, Asayiş, Terör, Uşak, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Uşak'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
