Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.
Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.
Uşak'ın içme suyunu sağlayan ve doluluk oranı oldukça düşen Küçükler Barajı'nın da yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.
Buzla kaplanan baraj ve gölet, havadan dronla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Hava Sıcaklığı Düşerek Buzlanma Oluşturdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?