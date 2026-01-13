Uşak'ta Hava Sıcaklığı Düşerek Buzlanma Oluşturdu - Son Dakika
Uşak'ta Hava Sıcaklığı Düşerek Buzlanma Oluşturdu

13.01.2026 17:18
Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı. Banaz'da kar yağışı etkili oldu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesiyle Uşak'taki Küçükler Barajı ve Baltalı Göleti'nin yüzeyi buz tuttu.

Banaz ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen karaçam ormanlarının arasında bulunan Baltalı Göleti ayrı güzelliğe büründü.

Uşak'ın içme suyunu sağlayan ve doluluk oranı oldukça düşen Küçükler Barajı'nın da yüzeyi soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.

Buzla kaplanan baraj ve gölet, havadan dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:57
