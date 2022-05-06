Helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika
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Helikopter destekli trafik denetimi

06.05.2022 16:08

Uşak'ta helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Uşak'ta helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Uşak Havaalanı'ndan kalkan, içerisinde Uşak Vali Vekili Muammer Balcı, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer'in bulunduğu Aydın Filo Komutanlığına bağlı helikopterle, İzmir- Ankara kara yolu üzerinde denetim gerçekleştirildi.

Kara yolu güzergahındaki trafik yoğunluklarını denetlenirken, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer yürütülen çalışmalar hakkında Uşak Vali Vekili Muammer Balcı'ya bilgi verdi.

Havadan tespit edilen olumsuzluklar ise telsiz aracılığıyla kontrol noktasındaki ekiplere bildirildi.

Helikopter destekli trafik denetimi
Helikopter destekli trafik denetimi
Helikopter destekli trafik denetimi
Helikopter destekli trafik denetimi

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Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Tunceli'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı Manisa'da helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika


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