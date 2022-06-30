Koruyucu aile sisteminin güzel bir uygulama olduğunu aktaran Ergün, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşü düzenlediklerini ifade etti.

Yürüyüş sırasında, "30 Haziran Koruyu Aile Günü Kutlu Olsun", "Haydi Uşak Koruyucu Aile Olalım" ve "Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı Koruyucu Aile" pankartları açıldı.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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