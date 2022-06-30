Uşak'ta Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Uşak'ta Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

30.06.2022 16:35
Uşak'ta Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi

Uşak'ta 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında engelli bireylerden oluşan bando eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Uşak'ta 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında engelli bireylerden oluşan bando eşliğinde yürüyüş yapıldı.

Uşak Valiliği koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, Uşak Belediyesi eski hizmet binası önünde toplandı.

Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki engelli bireylerden oluşan bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde katılımcılar, İsmet Paşa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş sırasında, "30 Haziran Koruyu Aile Günü Kutlu Olsun", "Haydi Uşak Koruyucu Aile Olalım" ve "Her Çocuğun Bir Ailesi Olmalı Koruyucu Aile" pankartları açıldı.

15 Temmuz Şehitleri Meydanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Turan Ergün, kentte 30 koruyucu ailenin olduğunu, 35 çocuğun aile sevgisini aldığını söyledi.

Koruyucu aile sisteminin güzel bir uygulama olduğunu aktaran Ergün, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüşü düzenlediklerini ifade etti.

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Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uşak'ta Koruyucu Aile Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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