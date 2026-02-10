Uşak'ta panelvanın refüje çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar-Uşak kara yolunda seyreden M.S. (58) yönetimindeki 64 FK 171 plakalı panelvan, Bozkuş köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Panelvan, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek durabildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan panelvanda yolcu A.S. (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta Panelvan Kaza Yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?