Uşak'ta Silah Teşhiri Operasyonu

Uşak'ta, sosyal medya hesaplarından silah teşhiri yapan kişilere yönelik operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin sosyal medya hasaplarından silah teşhirinde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bunun üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri belirlenen 2 eve baskın yaptı.

Evlerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği, 4 şarjör ve 263 mermi ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü, "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.