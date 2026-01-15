Uşak\'ta Tarım Bilgilendirme Toplantısı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, teknik personelle birlikte İlyaslı Köyü'nü ziyaret ederek üreticilerle bir araya geldi.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, teknik personelle birlikte İlyaslı Köyü'nde bir araya gelerek hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinin önemi, son dönemde hububat alanlarında zarara yol açan ekin kambur böceği ile mücadele yöntemleri ve TARSİM tarım sigortasının kapsamı hakkında üreticilere bilgilendirme yapıldı.

Hububat tarlalarında gerçekleştirilen incelemelerde zararlının mevcut durumu değerlendirilirken, alınması gereken kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri konusunda çiftçilere teknik bilgiler aktarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir, hastalıktan ari hayvancılık işletmelerinin hem verimlilik hem de ülke hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, üreticileri bu alanda yürütülen destek ve projelerden faydalanmaya davet etti.

Ayrıca, iklim kaynaklı riskler ve tarımsal zararlılara karşı üreticilerin mağduriyet yaşamaması adına TARSİM tarım sigortasının mutlaka yaptırılması gerektiği hatırlatıldı. Ziyaret sonunda üreticilerle samimi bir sohbet gerçekleştiren İl Müdürü Bilir, çiftçilerin talep ve sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı değerlendirmelerde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan ziyarette, tarımın her alanında üreticilerin yanında olunmaya devam edileceği vurgulandı. - UŞAK