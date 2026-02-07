Uşak'ta Taşkın: 35 İş Yeri Su Bastı - Son Dakika
Uşak'ta Taşkın: 35 İş Yeri Su Bastı

Uşak\'ta Taşkın: 35 İş Yeri Su Bastı
07.02.2026 21:17
Uşak'ta Değirmendere Deresi'nin taşması sonucu 35 iş yeri su altında kaldı, yaralanma yok.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Uşak'ta yağışlarla debisi yükselen Değirmendere Deresi'nin taşması sonucu atölye, depo ve fabrikalardan oluşan 35 iş yerini su bastığını belirterek, "Çok şükür yaralanma, can kaybımız yok. Bu, memnuniyet verici. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar, bu sular tahliye edilecek." dedi.

Pehlivan, Uşak Valisi Naci Aktaş ile son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Değirmendere Deresi'nde meydana gelen taşkın sonrası hasar oluşan bölgede incelemelerde bulundu.

Dere yatağının çevresindeki tarım arazileri ile Fevzi Çakmak Mahallesi Çanlı bölgesinde hasar gören tekstil fabrikaları ile atölyeleri ziyaret ederek iş yeri sahipleriyle görüşen Pehlivan, Devlet Su İşleri (DSİ), AFAD ve ilgililerden bilgi aldı.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Uşak'ta gece saatlerinde başlayan, sabah saatlerinde yoğunlaşan yağmurun yol açtığı sel dolayısıyla fabrikalar bölgesinde taşkınların yaşandığını söyledi.

Meteorolojik veriler doğrultusunda son günlerde Ege Bölgesi'ndeki illerle ilgili "sarı" uyarıların yapıldığını hatırlatan Pehlivan, "Bu bilgileri biz de AFAD olarak illerimizle paylaşıyoruz. İllerimizde de valilerimizin himayelerinde, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) dahilinde bu süreçler takip ediliyor. Uşak ilimizde de yağmurun yoğunlaşmaya başladığı andan itibaren ilgili kurumlarımız teyakkuza geçmişti. Tabii yoğunlaşınca yağmur, Dokuzsele ve Değirmendere civarında, güzergahında taşkınlar oluştu ve bu taşkınlar neticesinde atölye, depo ve fabrikalardan oluşan 35 iş yeri su aldı, su baskını oldu." diye konuştu.

"Şu an itibarıyla yaklaşık 100 araç, 150 personel görev yapıyor"

Pehlivan, yağmurun etkisinin azalmasının ardından gerekli müdahalelerin yapıldığını söyledi.

"Şu an itibarıyla yaklaşık 100 araç, 150 personel görev yapıyor." diyen Pehlivan, şöyle devam etti:

"Bu araçlar içerisinde 20 civarında da hem suların çekilmesi için motopomplar ve dalgıç pompalar da görev alıyor. Bu fabrikalarda, bu iş yerlerinde oluşan varsa hasar, zararların tespitiyle ilgili de Defterdarlık ekiplerimiz tespitlerini yapıyorlar. Tabii işletmelerle, biraz önce sahipleriyle konuştuk. Kendileri de sigorta şirketleriyle de gerekli raporlamaları yapacaklarını ifade ettiler. Çok şükür yaralanma, can kaybımız yok. Bu, memnuniyet verici. Ekiplerimiz sabaha kadar çalışacaklar, bu sular tahliye edilecek ve eski haline getirilecek. Bu süreçte her zaman olduğu gibi devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşımızın yanında olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

Uşak Valisi Naci Aktaş da taşkından etkilenen bölgede tüm kuruluşların seferber olarak çalıştığını dile getirdi.

Aktaş, can kaybı bulunmamasının en büyük tesellileri olduğunu ifade ederek, "Sabahtan itibaren hem Başkanlığımızın hem İçişleri Bakanımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımızı yürüttük, bilgilendirmeyi yaptık. Devamında da AFAD Başkanımız da çalışmalarımıza dahil olmak üzere geldiler. Şu an alanı da gezdik, suyun tahliyesi devam ediyor. Muhtemelen gece boyu da devam edecektir çünkü geniş bir alana yayıldı. Ondan sonra da gün boyu da tahliye ve devamında da ıslah çalışmaları yürütülecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta Taşkın: 35 İş Yeri Su Bastı - Son Dakika

