Uşak'ta tekstil fabrikası cayır cayır yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi, 17 Cadde, No 23'teki Ekrem Sarıkaya ve Ahmet Avlı'nın sahibi olduğu paspas ipi imalatı yapan bir tekstil fabrikasının depo bölümünden saat 10.30 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında alevler depodaki çabuk tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede üretim bölümüne de sıçradı,

3 İTFAİYE ERİ DUMANLARDAN ETKİLENDİ

Yangına Uşak ve Sivaslı İtfaiye Grupları ile Uşak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı inşaat firmalarına ait su tankerleri ve beton mikserleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri, ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 itfaiye erinin sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Gökyüzüne yükselen simsiyah duman, şehrin pek çok noktasından görülürken, söndürme çalışmaları sürüyor.

UŞAK VALİSİ OLAY YERİNE GELDİ

Uşak Valisi Turan Ergün yangın yerine gelerek İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç'dan bilgi aldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Ergün, dumandan etkilenen 3 itfaiye görevlisinin hastaneye kaldırıldığını ancak sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

"HERHANGİ BİR CAN KAYBI YOK"

Fabrika sahibine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ergün, "Büyük ihtimalle çatıdaki bir çalışmadan dolayı elektrik sebeple değerlendiriyor şu anda ama nedeni yangın raporuna göre belli olur. Bizi sevindiren husus herhangi bir can kaybı yok, maddi hasar var. Tek teselli kaynağımız, can kaybının olmaması. Birinci önceliğimiz yangının söndürülmesi." diye konuştu.

Olay yerinden gelen ilk görüntüler şu şekilde: