Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı, 8 Tutuklama

Uşak'ta uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirildi.
Adreslerdeki aramada, 151 gram metamfetamin, 480 kullanımlık A4 kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 350 yeşil reçeteli hap ele geçirildi.
Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 129 bin liraya el konuldu.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
