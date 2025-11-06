Uşak'ın Banaz ilçesinde, yıldırım düşmesi nedeniyle 2 katlı evin çatı kısmında çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.
Uşak'ta facianın eşiğinden dönüldü. Banaz ilçesinde bulunan Muratlı köyünde H.İ.S'ye ait 2 katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü.
Yıldırımın ardından çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Banaz itfaiyesi ve Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangında, evin çatısı kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Ahşap eve yıldırım düştü! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?