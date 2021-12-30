Uşak'ta zabıta ekipleri yılbaşı öncesi marketleri denetledi - Son Dakika

Uşak'ta Zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde yerel ve zincir marketlerde fiyat, son kullanma tarihi, ve hijyen denetimi düzenledi.

Uşak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Birimi Ekipleri, şehir genelindeki birçok yerel ve zincir markette satılan ürünleri denetledi. Ekipler yılbaşı öncesinde, süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri başta olmak üzere; çocukların tükettiği atıştırmalıklar, son kullanma tarihi, raf ve kasa fiyat farklılıkları ve hijyenik koşullar gibi çeşitli konularda denetimler gerçekleştirdi. Gıda Denetim Birimi Ekipleri, denetlenen konularda eksik ya da hatalı davranan işletmelere gerekli yaptırımları uyguladı. - UŞAK