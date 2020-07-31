Uşak Valisi Kocabıyık, şehit aileleriyle bayramlaştı - Son Dakika

Vali Kocabıyık'a, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut Kılıç , Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve İl Müftüsü Kazım Güzel de eşlik etti.

Şehit aileleriyle sohbet eden Kocabıyık, onlara sabır diledi ve bayramlarını kutladı.

Kocabıyık, son olarak Suriye 'nin İdlib bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Turgut 'un ailesiyle bir araya geldi.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık , Kurban Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 12:49

Kaynak: AA

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