Son Dakika Haberleri: Uşakspor: 1-0
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Uşakspor: 1-0

28 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Esenler Erokspor evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Uşakspor: 1-0, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında Esenler Erokspor evinde Uşakspor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından Esenler Erokspor ile TFF 2'nci Lig ekibi Uşakspor, Esenler Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Eray Pazar'ın 72'nci dakikada attığı golle Uşakspor'u 1-0 yendi ve Türkiye Kupası'nda tur atladı.

Türkiye Kupası, Uşakspor, Esenler, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:22 Kaynak: DHA
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