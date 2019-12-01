Son Dakika Haberleri: Uşakspor A.Ş.: 0-2
Son Dakika Spor Uşakspor A.Ş.: 0-2 - Son Dakika Spor

Uşakspor A.Ş.: 0-2

6 saat önce

STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Kadir Kantekin (xx)NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xx) - Nustafa Hakkı Peker (xx) (Dk.

Uşakspor A.Ş.: 0-2, System.String[]

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Emir Kılıçarslan (xx), Kadir Kantekin (xx)

NİĞDE ANADOLU FK: Muhammed Taha Tepe (xx) - Nustafa Hakkı Peker (xx) (Dk.61 Embiya Ayyıldız(x), Aykut Çolakoğlu (xx), Recep Yemişci (xx), Yusufcan Esendemir (xx), Metehan Yılmaz (xx), Berkin Taşkın (xx), Fatih Ateş (xx) (Dk.64 Atalay Yıldırım (x), Emirhan Özyaşar (xx), Altar Han Hidayetoğlu (xx), Hakkı Yıldız (xx) (Dk.83 Kadir Yurttadur x)

UŞAKSPOR A.Ş.: Ersin Aydın (xxx)- Berkay Özer (xxx), Ali Say (xxx) (Dk.77 Feyyaz Aydil xx), Emre Demir (xxx) (Dk.67 Mehmet Bektaş (xx), Ozan Pekdemir (xxx), Kadir Ari (xxx) (Dk.90 Selim Dilli (xx), Ömer Akyörük (xxx), Abdullah Balıkçı (xxx), Alpay Kodaş, Berat Çetinkaya (xxx), Erdi Zengin (xxx)

SARI KARTLAR: Mustafa Hakkı Peker, Hakkı Yıldız, Recep Yemişci (Niğde Anadolu FK) - Alpay Kodaş, Emre Demir (Uşakspor A.Ş.)

GOLLER:  Dk.36 Berkay Özer, Dk.85 Kadir Ari (Uşakspor A.Ş.)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Niğde Anadolu FK, 15'inci hafta maçında evinde karşılaştığı Uşakspor A.Ş.'ye 2-0 mağlup oldu.


- Niğde
Muhammed Taha, Kılıçarslan, Bingöl, Niğde, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çağlar'lı Leicester, Cenk'li Everton'ı mağlup etti
Trabzonspor'da Jose Sosa, Antalyaspor maçında yok! Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı'nın, iç sahadaki 7 yıllık yenilmezlik serisi sona erdi İtalya'da yeni lider Inter

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:42:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşakspor A.Ş.: 0-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]