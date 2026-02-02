Uşakspor, Güney Kore'de Gündem Oldu - Son Dakika
Uşakspor, Güney Kore'de Gündem Oldu

Uşakspor, Güney Kore\'de Gündem Oldu
02.02.2026 13:49
Lee Taeyong, Uşakspor logosuyla sahne aldı; kulüp uluslararası alanda tanınma fırsatı buldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon gösterdiği başarılı performansa rağmen kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle geçen hafta Teknik Direktör Ergün Penbe'nin görevinden ayrıldığı Uşakspor sürpriz şekilde dünya çapında gündem olmayı başardı. Dünya çapında milyonlarca hayranı bulunan Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konsere üzerinde Uşakspor logosunun bulunduğu kırmızı-siyah ceketle çıkması sosyal medyada gündem oldu. Uşak'a kuş uçusu 8 bin kilometre mesafede olan Seul'de Uşakspor logolu ceket çılgınlığı yaşandı.

Taeyong'un Uşakspor'un 2 yıl önceki forma tedarikçisinin ürünü olan özel ceketinin Kore'de yaklaşık 40 bin TL'den satışa çıktığı öğrenilirken, Uşakspor ise dünya çapında reklam oldu. Uşakspor yönetimi ilginç olayın ardından, "Sanatçı Taeyong'un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir. Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

