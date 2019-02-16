Son Dakika Haberleri: Uşakspor'un Rakibi Amed Sportif

Uşakspor'un Rakibi Amed Sportif

59 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor yarın Amed Sportif deplasmanında puan arayacak.

Uşakspor'un Rakibi Amed Sportif, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor yarın Amed Sportif deplasmanında puan arayacak.

Diyarbakır Stadı'nda Muhammet Ali Metoğlu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik direktör Bahri Kaya, Amed Sportif'in iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Ligde kolay maç yok. Amed Sportif karşısında en iyi mücadeleyi göstermeliyiz" diye konuştu. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:30 Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Spor
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