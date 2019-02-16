Uşakspor'un Rakibi Amed Sportif
59 dakika önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor'la evinde golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor yarın Amed Sportif deplasmanında puan arayacak.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta lider Sakaryaspor
'la evinde golsüz berabere kalan Utaş Uşakspor
yarın Amed Sportif deplasmanında puan arayacak. Diyarbakır
Stadı'nda Muhammet Ali
Metoğlu'nun görev yapacağı müsabakanın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Teknik direktör Bahri Kaya
, Amed Sportif'in iyi bir ekip olduğunu belirterek, "Ligde kolay maç yok. Amed Sportif karşısında en iyi mücadeleyi göstermeliyiz" diye konuştu. - Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:30 Kaynak: DHA
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