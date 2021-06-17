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Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti - Son Dakika

Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti

17.06.2021 12:02

Bütün dünyanın gözü Cenevre'de gerçekleşecek tarihi görüşme için bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerindeydi. Önemli zirveyi tekne üzerinde protesto eden bikinili kadın ise tüm dikkatleri üzerine çekti. rump destekçisi olduğunu elindeki pankartla gösteren kadının 11 Eylül saldırılarının faili olarak bilinen ve ABD tarafından öldürülen Usame bin Ladin'in öz yeğeni Noora bin Ladin olduğu ortaya çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ocak'ta göreve başladıktan sonra Rus lider Vladimir Putin'le ilk kez dün bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayan zirve 4 saat sürdü. İki lider tarihi görüşme sonrasında ayrı ayrı basın toplantısı düzenledi.

Buluşmanın her detayı gündemi meşgul etmeye devam ederken, Cenevre'ye gelen ve görüşmeyi protesto eden bir kadın gözlerden kaçmadı. Trump destekçisi olduğu görülen kadının, Usame bin Ladin'in öz yeğeni olan 33 yaşındaki i Noor bin Ladin olduğu ortaya çıktı. Genç kadın, kiraladığı bir tekneyle zirvenin yapıldığı yerdeki gölün kıyısına kadar geldi ve elinde tuttuğu 'Trump Kazandı' pankartıyla dikkatleri üzerine çekti.

11 EYLÜL SALDIRISI SIRASINDA 12 YAŞINDAYMIŞ

11 Eylül saldırısı gerçekleştiğinde 12 yaşında olduğunu ve saldırıyı desteklemediğini, hatta üzüntüsünden dolayı amcası Usame'yi reddettiğini aktaran kadın, verdiği demeçlerde yeni bir 11 Eylül'ü ancak Trump'ın engelleyebileceğine inandığını açıklamıştı.

Tarihi zirvede Biden'ı protesto eden kadın, Usame bin Ladin'in öz yeğeni çıktı

ABD'YE UYARIDA BULUNMUŞ

Cenevre'deki ses getiren protestosundan sonra konuşan genç kadın Joe Biden'ı 'zayıf ve kırılgan' olarak tanımlarken ABD başkanlığı yapabilecek niteliklerden uzak olduğunu ve seçimleri gerçekten Trump'ın kazandığına inandığını söyledi. Noor bin Ladin, başkanlık seçimlerinden önce İngilizce olarak kaleme aldığı uzun mektubunu kendi internet sitesine yüklemiş, ABD'lileri Biden'ı seçmemeleri gerektiği konusunda uyarmıştı.

Tarihi zirvede Biden'ı protesto eden kadın, Usame bin Ladin'in öz yeğeni çıktı

"BIDEN DÜNYAYA ZAYIFLIK MESAJI VERİYOR"

Noor bin Ladin'e göre Trump dünyaya güç, Biden ise zayıflık mesajı veriyor. Dünkü zirveye başkan olarak Trump katılmış olsaydı her şey çok farklı olurdu diyen Noor bin Ladin buna örnek olarak Trump başkanlığında gerçekleşen önceki G7 zirvelerini ve devlet başkanlarıyla olan görüşmeleri örnek veriyor. Öte yandan Noor bin Ladin'in ilginç iddiaları bununla da bitmiyor. Noor bin Ladin'e göre ABD aslında Joe Biden tarafından değil başka 'güçler' tarafından yönetiliyor ve Biden aslında onların emirlerini yerine getiren bir kukladan ibaret.

Tarihi zirvede Biden'ı protesto eden kadın, Usame bin Ladin'in öz yeğeni çıktı

NOOR BİN LADİN KİMDİR?

33 yaşındaki Noor bin Ladin, ABD'nin en büyük düşmanı, 11 Eylül saldırısının başındaki isim olarak anılan ve 2011 yılında ABD güçleri tarafından öldürülen Usame Bin Ladin'in öz yeğeni. Noor bin Ladin, İsviçre'de yaşasa da bugüne kadar verdiği tüm röportajlarda kendini 'Kalpten Amerikalı' olarak tanıtıyor. Üstelik Noor bin Ladin, sıkı bir Trump destekçisi ve adeta Biden'a düşman. 3 Kasım 2020'de gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinde Trump'ı destekleyen ve Kongre baskınının düzenleyicisi olarak anılan QAnon grubunun da takipçisi.


Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti

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Son Dakika Dünya Usame bin Ladin'in öz yeğeni, tarihi zirvede Biden'ı protesto etti - Son Dakika Dünya


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