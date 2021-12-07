Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarını ödemeye başladı - Son Dakika

Üsküdar Belediyesi, üniversite öğrencilerinin doğalgaz faturalarını ödemeye başladı

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi ilçede yaşayan üniversiteli öğrenciler için bir destek kampanyası başlattı. Üsküdar Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine kış ayları boyunca yapılacak 400 TL'lik doğalgaz faturası yardımı kamuoyunda büyük yankı buldu. Kampanya kapsamında bugün ilk doğalgaz faturası ödemesi gerçekleşti.

Üsküdar Belediyesi üniversiteli öğrencilerin kış ayları boyunca doğalgaz faturalarını ödeyeceğini duyurmuştu. Bunun üzerine kampanya kamuoyunda büyük yankı buldu. Destek çağrısına öğrenci evlerinden talepler adeta çığ gibi büyüdü. Gelen talepler üzerine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, hızla harekete geçme talimatı verdi. Talimat ile birlikte Üsküdar Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz Üsküdar'da bulunan erkek ve kız üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere ziyarette bulundu. Bugün kız öğrencilerin ikamet ettiği bir evin doğalgaz faturası Üsküdar Belediyesi tarafından ödendi.

Kış ayları boyunca 400 TL yardım yapılacak

Üniversite öğrencilerinin yaşadığı öğrenci evlerine aylık doğal gaz destek miktarı 400 TL olarak açıklandı. Şartlar arasında İstanbul'da üniversitede örgün eğitimine devam eden ön lisans, lisans veya yüksek lisans öğrencisi olma, Üsküdar ilçe sınırları içerisinde bulunan bir evde en az 3 öğrencinin ikamet etmesi ve öğrencilerin İGDAŞ abonesi olması gerek.

Öğrenci evinde açıklamalarda bulunan Üsküdar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yakup Öksüz, "Üsküdar Belediyesi olarak belediye Başkanımız Hilmi Türkmen'in gençlerimize bir müjdesi oldu. Bununla ilgili çalışmalara başladık ve kayıtlarımızı almaya başladık. Üsküdar bir üniversiteler şehri haline geldi. Bir gençlik şehri haline geldi. Başkanımız özellikle kış aylarında üniversiteli gençlerimizin ihtiyaçlarına katkı sağlamak adına kış ayları boyunca doğal gazlarını ödeme taahhüdünde bulundu. Bununla ilgili belediyemizin web sitesinde bir form oluşturduk. Talepler almaya başladık. Bugün de buradaki genç arkadaşlarımızı başkanımızın selamıyla ziyarete geldik. Kendileri Üsküdar'ımızda öğrenciler. Biz onları çok seviyoruz. İnşallah kış ayı boyunca doğalgaz faturalarını belediyemiz ödemiş olacak. Teşekkür ediyorum ilginiz için. Bir kaç farklı şart ortaya koymuş olduk. Üsküdar'da ikamet etme şartımız var, bir evde en az üç öğrencinin kalması gerekiyor ikametgahı olması gerekiyor. Doğalgazının üzerlerinde olması gerekiyor. ve öğrenci belgesi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Soğuklar ve doğalgaz faturaları belimizi kırmayacak"

Erkek öğrenci evinde kalan Abdulsamet Şahin, "Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik bölümü üçüncü sınıf öğrencisiyim. Başkanımıza buradan ben de selamlarımı iletmek istiyorum. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Birçok zorlukla karşılaşırken öğrenci olarak artık soğuklar doğalgaz faturaları belimizi kırmayacak. O yüzden ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü normal evlerde belki ailelerimiz çalışıyor, gelir elde ediyor ama biz öğrencilerin çok fazla bir gelir kaynağı yok" şeklinde konuştu.

Kız öğrenci evinde kalan ve bugün ilk faturaları ödenen Eda Abo, "Ben öncelikle başkanıma çok teşekkür ediyorum bütün öğrenciler adına. Bu bizim için çok önemli bir çalışma oldu. Doğalgaz faturalarını bayağı bir düşünüyorduk kara kara. İyi oldu teşekkür ediyorum bütün öğrenciler adına" dedi.