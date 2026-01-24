Üsküdar Belediyespor, Yalıkavak'ı 27-26 Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 11. haftasında Üsküdar Belediyespor, konuk ettiği Armada Praxis Yalıkavak'ı 27-26 yendi.
Çamlıca Spor Salonu'ndaki maçta konuk ekip, ilk devreyi 13-12 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında skor üstünlüğünü eline alan Üsküdar Belediyespor, sahadan 27-26 galip ayrıldı.
