Üsküdar'da Basın Odası Açıldı

Üsküdar\'da Basın Odası Açıldı
10.01.2026 18:30
Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak'ta gazeteciler için 7/24 kullanılabilecek bir basın odası açtı.

Üsküdar Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde Üsküdar Bilim Merkezi'nde basın odasını hizmete açtı.

Ünalan Mahallesi Ünalan Caddesi'nde bulunan Üsküdar Bilim Merkezi binasında kurulan basın odasının açılışı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde yapıldı. Basın mensuplarının 7 gün 24 saat kullanabileceği şekilde planlanan odada, 18 masa ve sandalye, ekipman dolapları, mutfak alanı, televizyon, çeşitli çalışma materyalleri yer alıyor.

'BASIN ODASI İHTİYACININ FARKINDAYDIK, BU EKSİĞİ GİDERMİŞ OLDUK'

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, basın emekçilerinin mesleki koşullarının iyileştirilmesinin önemine dikkat çekerek, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Gazetecilik, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşması için büyük bir özveri gerektiren, çok kıymetli bir meslek. Basın emekçilerimizin daha sağlıklı ve konforlu koşullarda çalışabilmesi adına böyle bir ofisi hizmete açmaktan mutluluk duyuyoruz. Anadolu Yakası'nda basın odası ihtiyacının farkındaydık. Bugün bu eksiği gidermiş olduk. Basın odamız, 7 gün 24 saat gazetecilerimizin kullanımına açık olacak" dedi.

'BU İHTİYACIMIZA DUYARLILIK GÖSTERİLMESİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Basın mensupları adına konuşan ve basın odasının ilk anahtarını Başkan Dedetaş'tan teslim alan gazeteci Mustafa Bakırhan ise, "Yaklaşık 15 yıldır sahada gazetecilik yapıyorum. Anadolu Yakası'nda böyle bir basın odasına gerçekten ihtiyaç vardı. Bu ihtiyacımıza duyarlılık gösterilmesi bizim için çok değerli. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ayrıca bu konunun gündeme gelmesine katkı sunan meslek büyüğümüz Berk Özkan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

