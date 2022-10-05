ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI

05.10.2022 16:24
ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI

ÜSKÜDAR'da, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi.

ÜSKÜDAR'da, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve inşaat malzemelerinin altında kalan işçi yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Postacı Sokak'ta yapımı süren 4 katlı binanın şantiyesinde meydana geldi. Şantiyedeki çalışmalar sırasında bir anda toprak kayması meydana geldi. 1 işçi toprak ve inşaat malzemelerinin altında kaldı. Arkadaşlarının bildirmesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla işçi yaralı olarak toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yakındaki bir hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polisin, olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

- İstanbul
YORUMLAR
500
Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı Üsküdar'da inşaat alanındaki göçükte bir işçi yaralandı Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı Kocaeli'de demir kapıya sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı
Kaynak: DHA

Acıbadem Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
20:38 HDP Diyarbakır İl Binası kaçak kaç gerekçesiyle mühürlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 23:21:52. #1.12#
SON DAKİKA: ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement