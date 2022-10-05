ÜSKÜDAR'da, yapımı devam eden bir binanın inşaatında toprak kayması meydana geldi. Kayan toprak ve inşaat malzemelerinin altında kalan işçi yaralandı.

Kaynak: DHA

Acıbadem Mahallesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ÜSKÜDAR'DA BİNA İNŞAATINDA TOPRAK ALTINDA KALAN İŞÇİ YARALANDI - Son Dakika

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