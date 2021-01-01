Son dakika haberi... Üsküdar'da devriye gezen polisler ceset buldu - Son Dakika

Üsküdar'da devriye görevi yapan polisler, bir caddede 24 yaşındaki bir erkeğe ait ceset buldu.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ekipler, Eski Toptaşı Caddesi'nde araçlarıyla seyir halindeyken yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan Ali Deniz T'nin (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayda intihar şüphesi üzerinde durulurken, ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.