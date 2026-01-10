Üsküdar'da Gazetecilere Yeni Ofis - Son Dakika
Üsküdar'da Gazetecilere Yeni Ofis

10.01.2026 19:21
Başkan Dedetaş, 10 Ocak'ta gazetecilerin gününü kutlayarak yeni ofis müjdesi verdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Dedetaş, Üsküdar Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda, basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin kamuoyuna doğru bilgiyi ulaştırmak için özveriyle çalıştığını vurgulayan Dedetaş, gazeteciliğin hakikatin peşinden gitmeyi, kamu adına soru sormayı ve toplumun vicdanı olmayı gerektiren son derece kıymetli ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğunu ifade etti.

Dedetaş, basın emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla bir ofis tahsis ettiklerini duyurarak, Anadolu Yakası'nda böyle bir ofis eksikliğinin uzun süredir bilindiğini ve geçen yıl yapılan toplantıda da bu ihtiyacın dile getirildiğini hatırlattı.

Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın odasını açmanın kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Dedetaş, basın odasında 18 masa ve sandalyenin yer aldığını, ayrıca televizyon, buzdolabı ve internet gibi olanakların da sağlandığını belirtti.

Dedetaş, basın odasının 7 gün 24 saat gazetecilerin hizmetinde olacağını söyledi.

Kaynak: AA

