İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

05.07.2022 04:54

ÜSKÜDAR'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü.

ÜSKÜDAR'da inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkılması ile birlikte yolda da toprak kayması meydana geldi. Olayın ardından inşaatın çevresinde bulunan 3 bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi. İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

Binalardan tahliye edilen bir kişi, "Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda su hatlarının dışarı doğru aktığını ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor.

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İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖTÜ, ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖTÜ, ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi. İstanbul Üsküdar ilçesi, Kısıklı mahallesinde inşaat halinde olan bir binanın duvarı çöktü. Çökme sonrasında yan bina tahliye edildi.
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-ÜSKÜDAR'DA İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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