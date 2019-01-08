Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da İtfaiye Eri Çatıdan Düştü - İstanbul

Üsküdar'da İtfaiye Eri Çatıdan Düştü - İstanbul

1 saat önce

Üsküdar'da, bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek zemine düşen itfaiye eri yaralandı.

Üsküdar'da, bir yalının çatı katında çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybederek zemine düşen itfaiye eri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kuzguncuk Mahallesi Paşalimanı Caddesi'ndeki bir yalının çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın müdahale eden itfaiye erlerinden Hakan Güney, dengesini kaybederek yalının çatı katından zemine düştü.

Ağır yaralanan itfaiye erine ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Güney, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, yalının çatı katında çıkan yangın kontrol altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:24 Kaynak: AA

Üsküdar, İtfaiye, Güncel
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