Üsküdar'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
6 dakika önce
Üsküdar'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Üsküdar'da Altunizade tünel girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atıp yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada bir kişi yaralandı.
Kaza saat 01.00 sularında Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Altunizade tünel girişinde meydana geldi. 34 BGL 508 plakalı aracı ile seyir halindeki Esra Savuran direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla attıktan sonra bariyere çarparak durabilen otomobilde sürücü sıkıştı.
Sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılan Savuran, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Görüntü dökümü:
---------------------
-Takla atan araç
-Yaralı sürücüye ilk müdahale
-Yaralı sürücünün ambulansa alınışı
-Kaza yerinden görüntüler
-Genel ve detay görüntüler - Bezgin
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 02:01 Kaynak: DHA
Oyuncu Hazal Filiz Küçükköse ve İsmail Ege Şaşmaz Kaza Yaptı
İzmir Milli Boksör Kazada Yaşamını Yitirdi
Milli Sporcu Batuhan Kurt Hayatını Kaybetti
17 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı, Beyoğlu'nda Yakalandı