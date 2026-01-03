Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama - Son Dakika
Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

03.01.2026 22:39
Fenerbahçe tribün liderine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı, 7 gözaltına alındı.

Üsküdar'da Fenerbahçe tribün grubu liderine yönelik silahlı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 3 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise gözaltına alındı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Aralık 2025'te İbrahim Gümüştekin'e yönelik AK-47 marka uzun namlulu tüfek ve tabancayla gerçekleştirilen saldırıya iştirak ettiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak 2 Ocak tarihinde sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Devam eden çalışmalarda, eylemi gerçekleştirdiği belirlenen 2 şüpheli şahsın da aralarında bulunduğu toplam 7 şüpheli bugün yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 adet şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ve soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

