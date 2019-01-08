Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Düştü (1)
1 saat önce
ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.
ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı. Üsküdar Paşalimanı
Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Kadıköy
ve Üsküdar itfaiye grubu ekipleri müdahale etti. Binada bulunan yaşlı bir kişi kurtarılırken çatıda soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri aşağıya düştü. İtfaiye
eri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:17 Kaynak: DHA
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