Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Düştü (1)

Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Düştü (1)

1 saat önce

ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.

Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Düştü (1), System.String[]
ÜSKÜDAR'da bir binanın çatısında çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri düşerek yaralandı.

Üsküdar Paşalimanı Caddesi'nde bulunan 2 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangına Kadıköy ve Üsküdar itfaiye grubu ekipleri müdahale etti. Binada bulunan yaşlı bir kişi kurtarılırken çatıda soğutma çalışması yapan itfaiye erlerinden biri aşağıya düştü. İtfaiye eri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:17 Kaynak: DHA

Üsküdar, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borcu Olanlara Müjde Öğretmen Koca, Eşinin Eve Erkek Aldığını Kameradan Görüp Polise İhbarda Bulundu

Beşiktaş, Hazırlık Maçında Helmond Sport'u 1-0 Yendi Oyuncu Can Nergis'den, Ahlaksız Teklif İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 19:48:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Çatıdan Düştü (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]