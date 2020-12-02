Üsküp'te "6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" düzenlendi - Son Dakika

Üsküp'te "6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" düzenlendi

02.12.2020 21:11
Üsküp'te

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yahya Kemal Beyatlı'nın 136. doğum yıl dönümü vesilesiyle "6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Yahya Kemal Beyatlı'nın 136. doğum yıl dönümü vesilesiyle "6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni" düzenlendi.

Kuzey Makedonya Kültür Bakanlığı destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından başkent Üsküp'teki bir otelde düzenlenen programa, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, MATÜSİTEB Başkanı Hüsrev Emin, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Kuzey Makedonya, Türkiye, Azerbaycan, Bulgaristan, Kosova ve Bayırbucak Türkmen bölgesinden şairler ve edebiyatseverler katıldı.

Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat, burada yaptığı konuşmada, şairlerin yanında konuşmaktan büyük bir şeref duyduğunu söyledi.

Balkan Türklerinin çektikleri acıları en güzel şekilde bu bölgenin şairlerinin aktardığını ifade eden Murat, "Biz Türkiye'ye iki Kemal'i verdik. Biri Mustafa Kemal, diğeri Yahya Kemal. Her ikisi bizim topraklarımızdan. Türkiye'yi güzelleştiren iki insandan biri Yahya Kemal'i burada anmak. Bilhassa eserlerinin çoğu Üsküp'e ait. Üsküp'ü, Türkiye'ye ve Türk dünyasına en güzel anlatan Yahya Kemal'dir." şeklinde konuştu.

Üsküplü Yahya Kemal'in hemşehrisi olmaktan büyük bahtiyarlık ve gurur duyduğunu belirten Murat, "Çünkü Türkçe lisanının en güzel yazan şairlerinden biridir. Türkiye'ye gittikten sonra da çok milli bir duruşu var. Bazen milli duruş olmayabiliyor, o da bizi üzüyor burada." dedi.

MATÜSİTEB Başkanı Emin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şiir şölenini planladıkları gibi yapamadıklarını ancak şölene Türk dünyasından önemli şairlerin katıldığını söyledi.

Üsküp doğumlu bir şair olması hasebiyle Yahya Kemal Beyatlı'yı doğum yerinde anmanın, anlamanın ve anlatmaya çalışmanın kendilerinin gayesi olduğunu kaydeden Emin, "Yahya Kemal'i yeni nesillere taşımak, onun anlaşılmasını, sahiplenilmesini sağlamak amacıyla Yahya Kemal Beyatlı'yı Üsküp'te anmak bizim için gurur verici. İnşallah bu ve bunun gibi programlarla önümüzdeki yıllarda pandemiden kurtulduğumuz bir ortamda daha güzel organizasyonlarla karşınızda olacağız." ifadelerini kullandı.

Şair Cengizhan Orakçı, Yahya Kemal Beyatlı'yı çok seven Türkiyeli bir şair olarak şiir şölenine katılmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

Yahya Kemal Beyatlı'nın buradakilerle Türkiye'deki insanlar arasında bir kültür, edebiyat ve şiir köprüsü olduğunu kaydeden Orakçı, "Bu anlamda Yahya Kemal Beyatlı sadece Türkiye Türkleri için değil, bütün dünya Türkleri için önemli. Bugün festivale Türk coğrafyalarının değişik yerlerinden gelen şair arkadaşlarımız var bu da bunun en büyük göstergesi. Burada olmaktan çok mutluyum, çok bahtiyarım." diye konuştu.

Bayırbucak Türkmeni ve Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Adil Şan da geçen sene davetli olduğu programa katılamadığı için büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Bugün de Yahya Kemal Beyatlı'nın doğduğu şehirdeyiz. Hem onun doğum gününü anacağız hem de Suriye Türkmenlerinin sesini buradaki soydaşlarımıza, buradaki insanlara duyurmaya geldik." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 önlemlerine uygun olarak düzenlenen şiir şöleninde, Kuzey Makedonya, Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kosova, Bayırbucak Türkmen bölgesinden şairler fiziksel katılım ile, Doğu Türkistan, Kırgızistan, Romanya, Gagavuzya ve Bosna Hersek'ten şairler de çevrim içi olarak şiirlerini okudu.

Programın sonunda katılımcı şairlere plaket ve hediye takdim edildi.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üsküp'te '6. Uluslararası Yahya Kemal Beyatlı Türkçe Şiir Şöleni' düzenlendi - Son Dakika


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