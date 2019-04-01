Son Dakika Haberleri: Üst Geçit Altında Devrilen Tır Olay Yerinden Kaldırıldı

Üst Geçit Altında Devrilen Tır Olay Yerinden Kaldırıldı

21 dakika önce

Üst geçit altında devrilen tır olay yerinden kaldırıldıİSTANBUL - Bakırköy'de içerisinde lüks otomobillerinde bulunduğu bir konteynerı taşıyan tır üst geçide çarparak, devrildi.

Üst geçit altında devrilen tır olay yerinden kaldırıldı

İSTANBUL - Bakırköy'de içerisinde lüks otomobillerinde bulunduğu bir konteynerı taşıyan tır üst geçide çarparak, devrildi. Kaza da tır şoförü yaralanırken, sahil yolu Atatürk Havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, Bakırköy Sahil yolu Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Basut idaresinde ki 34 YR 5387 plakalı içerisinde lüks otomobillerinde bulunduğu bir konteynerı taşıyan tır üst geçide çarptı. Tır çarpmanın etkisiyle devrildi. Devrilen tır,o esnada olay yerinden geçen bir araca çarptı. Araç tırın altında kalmaktan son anda kurulurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı tır şoförü tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Tır, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılırken,sahil yolu Atatürk havalimanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:03 Kaynak: İHA

İstanbul Atatürk Havalimanı, Bakırköy, 3. Sayfa
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