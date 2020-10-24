Usta isimler örnek projelere hayran kaldı - Son Dakika

Usta isimler örnek projelere hayran kaldı

24.10.2020 13:54
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ve İletişim Bilimci-Yazar Dr. Ali Haydar Fırat'a, Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışmalarını tanıttı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek ve İletişim Bilimci-Yazar Dr. Ali Haydar Fırat'a, Tepebaşı Belediyesi'nin örnek çalışmalarını tanıttı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bir dizi temasta bulunmak üzere kente gelen konukları ile bir araya geldi. Şentürk, Zeyrek ve Fırat, Tepebaşı Belediyesi ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) iş birliğinde hayata geçirilen Engelliler Montaj Atölyesi, Muammer Uludemir Deneyimli Kafe'yi yerinde gördü. Başkan Ataç projeler hakkında konuklarına bilgi aktarırken, hayata geçirdiği çalışmalarda sosyal belediyecilik anlayışını benimsediğinin altını çizdi. Şentürk, Zeyrek ve Fırat da Başkan Ataç'ı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Başkan Ataç ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "Sevgili Doğan Şentürk, Deniz Zeyrek ve Ali Haydar Fırat'ın ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduk. Birbirinden kıymetli misafirlerime, Tepebaşı'nda hayata geçirdiğimiz ve ülkeye örnek olan başarılı çalışmalarımızdan bazılarını tanıtma şansımız oldu. İlgileri için teşekkür ediyorum. Tepebaşı ve Eskişehir, saçtığı ışık ile Türkiye'ye fener olmaya devam edecek" sözlerini kullandı.

Buluşma sonunda Başkan Ataç konuklarına, "Eskişehir: Kökleri Derinde Yepyeni Bir Şehir" kitabını ve Sukurusu Uygulama Merkezi'nde geri dönüştürülen kağıtlardan hazırlanan anı kartını armağan etti. - ESKİŞEHİR

Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı
Usta isimler örnek projelere hayran kaldı

Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Fırat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Usta isimler örnek projelere hayran kaldı - Son Dakika

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