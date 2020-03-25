Usta müzisyen Kayahan, doğum gününde sanatçı dostları tarafından anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Usta müzisyen Kayahan, doğum gününde sanatçı dostları tarafından anıldı - Son Dakika

Usta müzisyen Kayahan, doğum gününde sanatçı dostları tarafından anıldı

6 saat önce

Merhum sanatçı Kayahan Açar'ın eşi İpek Açar tarafından her yıl düzenlenen "İyi ki Doğdun Kayahan Anma Konseri", yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu kez radyodan yapıldı.

Usta müzisyen Kayahan, doğum gününde sanatçı dostları tarafından anıldı, System.String[]

Merhum sanatçı Kayahan Açar'ın eşi İpek Açar tarafından her yıl düzenlenen "İyi ki Doğdun Kayahan Anma Konseri", yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri nedeniyle bu kez radyodan yapıldı.

İpek Açar'ın her çarşamba Türkiye Polis Radyosundan yaptığı "İpek Açar ile Can Cana" başlıklı program kapsamında gerçekleştirilen konser yayınına, aralarında Ajda Pekkan, Nilüfer, Suat Suna, Hakan Aysev, Fuat Güner ve Fatih Erkoç'un bulunduğu birçok ünlü isim telefon bağlantısıyla konuk oldu.

Yaklaşık 2 saat süren yayının repertuvarında Kayahan'ın hem kendi sesinden hem de birçok sanatçının seslendirdiği "Geceler", "Büyük Aşkım", "E Bebeğim E", "Bir Aşk Hikayesi", "Her Şeyden Çok" ve "Allah'ım Neydi Günahım" gibi birçok sevilen eseri dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

"Herkesin kalbinde"

Programa telefonla bağlanan Nilüfer, Kayahan'ın hiçbir zaman anılardan ve sohbetlerden eksik olmadığını dile getirerek, "Şarkıları her çaldığında her zaman aklımda, insanların akıllarında. Herkesin kalbinde." dedi.

Yaklaşık 3 aydır ciddi bir rahatsızlık nedeniyle evde kaldığını anlatan Nilüfer, şu anda durumunun iyi olduğunu ve evde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Usta müzisyenin kızı Beste Açar herkesin hayatında bir Kayahan şarkısı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bana sosyal medya hesapları üzerinden yazanlar var. Yolda beni çevirip sohbet edenler var. Babam onun şarkılarını dinleyip, onu unutamayan, onu yakından görmeseler de, canlı canlı izlemeden de olsa sanki hala varmış gibi çocukların, gençlerin, yetişkinlerin hayatında, ne mutlu bize. Babam tam da istediğini hayata geçirip bize veda etti. Hep 'Ben yokum, bu şarkılar sizin. Siz söyleyeceksiniz.' derdi. Şimdi herkes o varmış gibi şarkılarını söylemeye devam ediyor."

"Gönül dünyası ve ruh dünyası farklıydı"

Ajda Pekkan da yaptığı telefon bağlantısında, "Mühim olan vatanımız, milletimiz ve polislerimizle en büyük sanatçımız Kayahan'ı böyle bir özel gününde (anarak) hep beraber sohbet edebilmek, anılarımızı paylaşabilmektir. Birbirimize verdiğimiz bu değerler bizi yaşatan şeyler her zaman. İyi ki bunları yaşatıyoruz en önemlisi o. Hakikaten bir daha dünyaya gelecek gibi değil, bu güzel insanlar." diye konuştu.

Kayahan Açar'ın eserlerinin ölümsüz olduğu yorumunu yapan Pekkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şarkıları söyle söyle bitmiyor. Ben Kayahan'ı dinlemeye doyamıyorum. O kadar güzel ki müzikleri her şeyi çok hissederek yapmış bir kere. Gönül dünyası ve ruh dünyası o kadar farklıydı ki bunları yapabildi, çok farklı bir insandı. Ben Kayahan'ın ilk başından itibaren hep mağrur kimseye yüz vermeyen bir insan olarak tanırdım. Tanıdıktan sonra hayran kaldım. İyi ki bu dünyadan geçti ve benim de onu tanımak gibi bir şansım oldu. Çok sevdim. Bizler varoldukça hep onu yaşatalım, hep o şarkılarıyla müziğiyle var olsun yanımızda."

Pekkan, ayrıca koronavirüs sebebiyle evde kaldığı süreçte hobileriyle ilgilendiğini ve bu süreci Türk milletinin tek yürek ve birlik olarak atlatılabileceğini sözlerine ekledi.

"Hayatımda yerini dolduramıyorum"

Şarkıcı Suat Suna da Kayahan Açar'ın kendisi için bir baba olduğunu dile getirerek, "Kalpten onun yerini doldurmam mümkün olmadı, olmayacak da. Hele böyle çokça evde vakit geçirmek zorunda kaldığımız bu günlerde uzun uzun sohbetlerimizi çok hatırlıyorum. Geçen gün bir televizyon programının YouTube'a yüklenmiş halini izledim. Gözlerim doldu. Gerçekten hayatımda yerini dolduramıyorum." ifadelerini kullandı.

Opera sanatçısı Hakan Aysev, Türkiye'de Kayahan Açar gibi bir sanatçının doğmasının ve üretmesinin çok büyük bir şans olduğunun altını çizerek, "Gerçekten Kayahan abinin çok çok önemli besteleri var. O kadar değerli ki genelde besteciler söz ya da şiir üzerine beste yapar. Kayahan hem beste yapan hem yazan hem de seslendiren bir sanatçı. Ben konservatuvarda öğrenciliğim sırasında da Kayahan abinin yorumlarından etkilenmişimdir." diye konuştu.

Müzisyen Fatih Erkoç, Açar'ın Türkiye'nin yetiştirdiği çok özel sanatçılardan biri olduğunu vurgulayarak, "Mükemmel diyebileceğim, hiçbir şarkısında bir hatanın olmadığı eserler üretmiş bir sanatçıydı. Keşke ben de onun gibi güzel şarkılar yapabilseydim. Dışarıya karşı genelde biraz sert biri olarak algılanıyordu. Fakat o kadar içten, candan ve samimiydiki tanıştıktan sonra çok şaşırmıştım." dedi.

"Akıllı, yetenekli, çok şeker bir insandı"

MFÖ grubunun üyesi, müzisyen ve gitarist Fuat Güner de şunları anlattı:

"Evinizde çok güzel günlerimiz olmuştu. Kayahan'la beraber çalıp, söylemiştik. Benim çok sevdiğim bir arkadaşım, değer verdiğim bir kardeşim ve Türkiye'nin en iyi bestecilerinden biriydi. Şarkıları hala herkes tarafından söyleniyor. Öyle güzel eserler bıraktı ki müzik camiasına. Böyle güzel şarkılar artık çok da çıkmıyor. Akıllı, yetenekli çok şeker bir insandı. Hala da onu hasretle anıyorum."

Şarkıcı Yonca Lodi ise usta müzisyenle vefatından kısa bir süre önce tanıştığını dile getirerek, "Kayahan'ın müziği Türkiye'nin müziği aslında. Birçok şarkısı Türkiye'nin fon müziği. İyi ki bu topraklarda yaşamış bize bu müziği bırakmış miras olarak. Çok değerli, hiçbir para birimiyle ölçülemeyecek bir miras." ifadelerini kullandı.

Programa bağlanan sanatçılar arasında Gökhan Tepe, Betül Demir, Emre Aydın, Işın Karaca, Yeliz, Canan Erçetin ve Ayla Çelik de yer aldı.

Kayahan Açar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:42 Kaynak: AA

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