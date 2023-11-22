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Oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor - Son Dakika

Oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor

Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, uzun süredir rol aldığı Gönül Dağı dizisinden senaryodaki hikayesi bittiği için ayrılıyor.

22.11.2023 - 09:31,  Güncelleme: 09:35
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Başrollerinde Berk Atan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu, Ferdi Sancar ve Ali Düşenkalkar'ın yer aldığı Gönül Dağı dizisi, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen dizide rol alan Ali Düşenkalkar, kadroya veda ediyor.

YENİ PROJELERİ DEĞERLENDİRECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Düşenkalkar senaryodaki hikayesi bittiği için 116. bölüm itibariyle ekipten ayrılacak. Daha önce de ayrılık haberleri çıkan ancak yalanlanan oyuncu başından beri rol aldığı dizide Muammer rolünü canlandırıyordu. Düşenkalkar, kadroya veda ettikten sonra bir süre yeni projeleri değerlendirecek.

62 yaşındaki usta oyuncunun geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığı nedeniyle kadroya veda edeceği ileri sürülmüş bağlı olduğu menajerlik şirketi iddiayı yalanlayarak "Ali Bey'in hiçbir sağlık problemi yoktur" denilmişti.

Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor
Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor
Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor
Usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor

Ali Düşenkalkar, Toros Dağları, Gönül Dağı, Ege Aydan, Berk Atan, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Televizyon Oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Ali Düşenkalkar, Gönül Dağı dizisinden ayrılıyor - Son Dakika
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