Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi

07.02.2026 12:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminin önemini vurguladı.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde daha iyi anlaşılmasının, hem bireysel gelişim hem de eğitim sisteminin niteliği açısından önemli olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı, üstün yetenekli öğrencilerin öğrenme biçimlerinin akranlarından farklı olabildiğini ve esnek yaklaşımlara ihtiyaç duyduklarını aktardı.

Üstün yetenekli çocukların erken yaşlardan itibaren soru sormaya, sorgulamaya ve farklı düşünmeye eğilimli olduklarını vurgulayan Sayı, bu çocukların mantık temelli açıklamalara açık, adalet duygusu gelişmiş ve öğrenme sürecine aktif katılmak isteyen birey olduğunu kaydetti.

Sayı, "Eğitim ortamlarında bu özelliklerin fark edilmesi ve desteklenmesi, çocuğun okulla kurduğu bağı güçlendirir." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'de üstün yetenekli öğrenciler için devlet destekli yapıların başında Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) geldiğini vurgulayan Sayı, bu merkezlerde öğrencilerin okul saatleri dışında zenginleştirilmiş ve proje temelli eğitimler aldığını anlattı.

Sayı, BİLSEM'lerin, üstün yetenekli çocukların kendileriyle benzer özelliklere sahip akranlarıyla bir araya gelerek sosyalleşmelerine ve birlikte üretmelerine imkan sunduğunu vurguladı.

Sayı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan "Milli Eğitim İstatistikleri 2023-2024" verilerine göre, Türkiye'de örgün eğitime devam eden öğrenci sayısının 18 milyonu aştığını ifade ederek, "Resmi tanılama sistemine göre ilk yüzde 2'lik dilimin üstün yetenekli kabul edilmesi halinde, bu alanda desteklenmesi gereken geniş bir öğrenci kitlesi bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin üstün yetenekli çocukların özellikleri, sosyo-duygusal gelişimleri ve öğrenme ihtiyaçları konusunda desteklenmesinin süreci olumlu yönde etkileyeceğini belirten Sayı, hizmet içi eğitimlerin ve uygulamaya dönük çalışmaların önemine işaret etti.

Sayı, bu tür eğitimlerin sınıf içi uygulamaları zenginleştirdiğini ve öğretmenlere yol gösterici olduğunu aktardı.

Üstün yetenekli öğrencilerin eğitim sürecinde anlaşılmasının yalnızca bireysel başarıyı değil, toplumun uzun vadeli gelişimini de desteklediğini vurgulayan Sayı, "Bu çocukların doğru ortam ve doğru rehberlikle buluşturulması, eğitimde niteliği artıran önemli bir adımdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Nişanlım depremde öldü“ deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti "Nişanlım depremde öldü" deyip vurgun yapan fenomene mahkeme cezayı kesti
ABB, Danıştay’ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti ABB, Danıştay'ın Melih Gökçek kararı sonrası harekete geçti
Harita güncellendi: İşte Türkiye’nin en fakir 5 ilçesi Harita güncellendi: İşte Türkiye'nin en fakir 5 ilçesi
Gözler müzakere masasında, eller tetikte İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü Gözler müzakere masasında, eller tetikte! İran-ABD müzakere masasından ilk görüntü
Komşuları haber alamayınca eve girildi Çürümüş halde ölü bulundu Komşuları haber alamayınca eve girildi! Çürümüş halde ölü bulundu
26 ilde memurlara ’’Hangi partiye oy verirsiniz’’ diye soruldu, sonuç hayli enteresan 26 ilde memurlara ''Hangi partiye oy verirsiniz?'' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

12:47
Gerçekler ortaya çıktı İşte Jhon Duran’ın Fener’den neden yollandığı
Gerçekler ortaya çıktı! İşte Jhon Duran'ın Fener'den neden yollandığı
12:26
Galatasaray’da tepki çeken ayrılık Taraftar çıldırdı
Galatasaray'da tepki çeken ayrılık! Taraftar çıldırdı
12:00
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet’ten tepki çeken paylaşım Silmek zorunda kaldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
11:55
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe Ölüme terk edip kaçmışlar
İki kız kardeşin öldüğü kazada korkunç şüphe! Ölüme terk edip kaçmışlar
11:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir İşte konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için inisiyatif kullanabilir! İşte konuşulan rakam
11:00
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 12:55:36. #7.11#
SON DAKİKA: Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.