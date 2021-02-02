Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşayan 30 yaşındaki Mark Morgan'ın üvey babasına yaşattıkları izleyenlerin kanını dondurdu. İddiaya göre evde 70 yaşındaki üvey babası ile tartışmaya başlayan Morgan, olayın büyümesi üzerine yaşlı adama saldırdı. Saldırı ile yetinmeyen 30 yaşındaki adam, daha sonra üvey babasını yerde sürüyerek dışarı çıkardı.
Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda, çaresiz adamın üvey oğlu tarafından tekmelendiği ve yerlerde sürüklendiği görüldü. Yaptıklarıyla yetinmeyen saldırgan evlat, tekme atıp, sürüklediği yaşlı adamı yerde bırakarak arabasına yöneldi. Meghan Morgan, bu kez aracıyla üvey babasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 3 metre uzağa fırlayan adam, bilincini kaybetti. Yaşlı adam, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedavi için hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan saldırgan ise cinayete teşebbüsle suçlanıyor.
Son Dakika › Dünya › Avustralyalı adamın üvey babasına yaptıkları kan dondurdu! Yerlerde sürükleyip arabayla üstünden geçti - Son Dakika Dünya