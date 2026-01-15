UYAP Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Bilecik'in İnhisar ilçesinde yol kontrolü sırasında UYAP yakalama kaydı bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'in İnhisar ilçesi Koyunlu yol ayrımı mevkiinde Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından icra edilen yol kontrol faaliyeti sırasında Mehmet Ö. isimli şahsın yapılan kimlik kontrolünde, Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan hakkında 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve UYAP yakalama kaydının olduğu tespit edildi. Yakalanan şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 ay 15 gün hapis cezasına istinaden Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK