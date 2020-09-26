Uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantinayı ihlalden KYK yurduna yerleştirildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan traktör sürücüsü karantina kuralını ihlal ettiği belirlenerek kentteki KYK yurduna götürüldü.

İlçe Jandarma Trafik ekipleri, Sandıklı- Alagöz köyü yakınlarındaki uygulama noktasında durdurduğu traktör sürücüsü Hulusi H.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evinde 14 gün zorunlu karantinada olması gerektiğini tespit etti.

İzolasyon kurallarını ihlal ve 10 kilometre seyahat ettiğini belirleyen jandarma ekipleri, Hulusi H'ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi gereğince 3 bin 180 lira cezai işlem uyguladı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bilgi verilmesinin ardından Hulusi H, sağlık ekiplerince özel izole edilmiş araç ile alınarak karantina ihlaline uymayanların yerleştirildiği Afyonkarahisar'da KYK'ye ait Tınaztepe Öğrenci Yurduna götürüldü.

Öte yandan Afyonkarahisar'da karantina kurallarını ihlal ederek yurda yerleştirilen vatandaşlar, karantina boyunca kaldıkları sürede yurttaki masraflarını kendileri karşılıyor.