Fiyatları fahiş bir oranda artıran "Evim" şirketlerine büyük tepki! Mağdur vatandaşlar sorunun çözülmesini talep ediyor

Halk arasında "evim" adlarıyla bilinen şirketler aracılığıyla ev alma hayali kuran vatandaşlar; gerek enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesi, gerekse konut fiyatlarının artış göstermesi sonrası kara kara düşünmeye başladı. Bu konuda vatandaşa taksitle ev sahibi olma vaadinde bulunan şirketlerin de gerekli alt yapı çalışmalarını yapmaması mağdur kişi sayısının her geçen gün daha da artmasını beraberinde getirdi.

KONUTUN DEĞERİ İKİYE HATTA ÜÇE KATLADI

Örneğin yıllar önce ev sahibi olma hayali kurup bu şirketlerden herhangi birine başvuran kişi, ortalama 400-500 bin TL karşılığında anlaşma sağlamıştı. Ancak aradan geçen sürede birçok ekonomik nedenden dolayı söz konusu konutun değerini de ikiye hatta üçe katladı. Bugün gelinen noktada ne ev almak isteyen vatandaş aradaki uçurum farkını nasıl ödeyeceğini biliyor ne de şirketler bu yeni düzene nasıl ayak uyduracağını.

VATANDAŞ NE YAPACAĞINI BİLEMEZ HALDE

Yıllarca bir ev sahibi olmak için gecesini gündüzüne katıp çalışan vatandaş, girdiği bu bilinmez yolun sonunda ne yapacağını bilemez halde öylece kalakaldı.

ANLAŞMAYI BOZAN ANAPARAYI ALAMIYOR

Şirketlerin ödemeleri eksiksiz alıp ancak ekonomik gidişattan bir haber tedbir ve tasarruf uygulamaması ise işin bir başka vahim boyutu... Ayrıca "evim" projelerine başvuran birçok kişi, bu ve bunun gibi birçok problem arasında anlaşmayı bozmak istediğinde anaparasını alamamaktan şikayetçi. Vatandaşlar, yaşanan karışıklıkların ve haksızlıkların son bulması için gerekli adımların atılmasını dört gözle bekliyor.

ŞİKAYET YAĞIYOR

Konu nedeniyle isyan eden vatandaşlar, farklı platformlarda sorunlarını dile getiriyor. En çok şikayet edilen konulardan birisi de, kişilerin başvuru yapmak için verdikleri toplu parayı, cayma hakkı olmalarına rağmen geri alamamaları oluyor. Onlarca insanın ortak noktası olan geri ödeme sürecinde, şirketlerin para vermemek için birçok zorluk çıkardığı belirtiliyor.

Bir grup insan ise yıllarca ev taksitlerini ödediklerini ancak konut sahibi olamadıklarını dile getiriyor. Problemler nedeniyle sistemden ayrılmak zorunda kaldığını söyleyen insanlar, ödemiş oldukları parayı değer kaybı yaşamış bir şekilde geri almaktan dolayı epey mutsuz.

Bu sisteme faize bulaşmamak için giren insanlar ise projeden ayrıldıktan sonra paralarını geri alabilmek için kendilerine en az 5-6 ay sonraya gün verildiğini söylüyor. Mağdurlar, aylar süren bu süreç içerisinde paralarının şirketler tarafından ne şekilde kullanıldığından şüphe duyuyor.

Projeye katılan ancak konut fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle rotayı otomobil sahibi olmaya çeviren insanlar da şirketler tarafından zor durumda bırakılıyor. Yükselen fiyatlar nedeniyle ev satın alamayacaklarına karar veren kimi vatandaşlar, aynı şirketin otomobil projesine dahil olmak istediklerini ancak bunun da firmalar tarafından kabul edilmediğini belirtiyor.

21 ŞİRKET TASFİYE EDİLMİŞTİ

2021 yılında halk arasında faizsiz ev alma, faizsiz taşıt alma gibi isimlerle anılan tasarruf finansman şirketlerinin denetimi BBDK'ya geçmişti. Kontrolsüz büyüyen sektörün vatandaşı mağdur etmemesi için yasal düzenleme yapılmış, 100 milyon lira sermaye şartı getirilmişti. Yasal düzenleme ile devlet kontrolüne uyum sağlamak için BDDK'ya başvuru yapan 35 şirketten 21'i tasfiye edilmişti. Böylece vatandaşları peşinatsız, faizsiz ve kredisiz sistemle ev ve otomobil sahibi yapan tasarruf finansman modelinde yeterli görülmeyen firmalar elenmişti.

BDDK'DAN 6 ŞİRKETE FAALİYET İZNİ

BDDK, 21 tasarruf finansman şirketinin intibak talebini reddetmiş ve 2 Temmuz 2021'de tasfiyesine karar vermişti. İnceleme ve değerlendirme süreci, 28 Nisan 2022'de 6 tasarruf finansman şirketinin intibak talebinin uygun görülmesi ile tamamlanmıştı. Haziran 2022'de yayımlanan karar ile tasarruf finansman şirketlerinin faaliyet izinleri de karara bağlandı. Buna göre, intibak talebi uygun görülen Emin Evim Tasarruf Finansman AŞ, Fuzul Tasarruf Finansman AŞ, Birevim Tasarruf Finansman AŞ, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ, İmece Tasarruf Finansman AŞ ve Sinpaş Tasarruf Finansman AŞ'ye faaliyet izni verildi.