'Uygun fiyatlı' OnePlus Nord 2T lansman öncesinde listelendi! - Son Dakika
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'Uygun fiyatlı' OnePlus Nord 2T lansman öncesinde listelendi!

06.05.2022 16:26
'Uygun fiyatlı' OnePlus Nord 2T lansman öncesinde listelendi!

Çok yakında tanıtılması beklenen OnePlus Nord 2T 5G, çevrimiçi e-ticaret sitesi AliExpress'te listelendi. İşte ayrıntılar...

OnePlus, sektörde bugüne dek amiral gemisi katili olarak lanse edilen modelleriyle biliniyordu. Bu, son zamanlarda büyük ölçüde değişti ve şirket, odağını giriş ve orta segment modellere de çevirdi. Hatta geçtiğimiz günlerde Nord CE 2 Lite 5G tanıtıldı.

OnePlus'ın çalışmalarını sürdürdüğü bir diğer cihaz ise Nord 2T. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, lansman öncesi çevrimiçi e-ticaret sitesi AliExpress'te listelendi.

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OnePlus Nord 2T fiyatı ve özellikleri belli oldu

OnePlus Nord 2T, geçtiğimiz saatlerde AliExpress'te listelendi. Böylelikle akıllı telefonun fiyat etiketi ve teknik özelliklerinden bazıları belli oldu.

'Uygun fiyatlı' OnePlus Nord 2T lansman öncesinde listelendi!

OnePlus Nord 2T; 6.43 inç FHD+ çözünürlüklü 90 Hz tazeleme hızı sunan AMOLED panelle gelecek. İşlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 1300 kullanılacak. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti; bir 3.0 GHz Cortex-A78, üç 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört 2.0 GHz Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak ARM Mali G77 MC9 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Önde sol üst köşeye konumlandırılan 32 Megapiksel IMX615 selfie kamerası, arkada 50 Megapiksel Sony IMX766 ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel monokrom sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak.

'Uygun fiyatlı' OnePlus Nord 2T lansman öncesinde listelendi!

Akıllı telefonun bellek ve depolama detayları henüz tam anlamıyla bilinmiyor. Ancak AliExpress'e bakacak olursak 8 GB RAM ve 128 GB depolamayla satışta olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında 80W SUPERVOOC hızlı şarjı destekleyen 4500 mAh'lik pilden beslenecek ve kutudan çıkar çıkmaz Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 arayüzünü çalıştıracak.

OnePlus Nord 2T'nin 8 GB RAM + 128 GB'lık sürümü, an itibariyle AliExpress üzerinden 665 dolara ön sipariş verilebiliyor. Ancak görsellerde bu fiyatın aksine 399 dolarlık bir fiyat etiketi daha mevcut. Bu da akıllı telefonun muhtemelen 399 dolar fiyatla piyasaya sürüleceği anlamına geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus Nord 2T 5G, teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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