Uyku Konforu İçin Ürün Talebi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Uyku Konforu İçin Ürün Talebi Artıyor

Uyku Konforu İçin Ürün Talebi Artıyor
28.01.2026 11:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kışın hava nemlendirici ve uyku ürünlerine talep 4 kat arttı, kullanıcılar uyku kalitesine yöneliyor.

Uyku kalitesi yalnızca yatakta geçirilen saatlerle değil, uykuya eşlik eden ortam koşulları ve doğru ürün seçimleriyle de şekilleniyor. Son dönemde kullanıcıların uyku konforunu artırmaya yönelik ürünlere olan ilgisi, bu konudaki farkındalığın giderek güçlendiğini gösteriyor. Bu dönemde hava nemlendirici ürünlerinin görüntülenme sayıları yaz aylarına kıyasla yaklaşık 7 kat artarken, satışları 4 kat arttı.

Trendyol verileri, uyku ortamını iyileştirmeye yardımcı ürünlerde, özellikle kış aylarında dikkat çekici bir talep artışına işaret ediyor. Ortam havasından ışık kontrolüne, vücudu fiziksel olarak destekleyen ev tekstili ürünlerinden uyku takibi yapan akıllı teknolojilere kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesi bu alanda öne çıkıyor.

Kış aylarında kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi ve ısıtmadan kaynaklanan hava kuruluğu, iç mekan hava kalitesini görünür bir ihtiyaç haline getiriyor. Bu dönemde hava nemlendirici ve temizleyici ürünlerinin görüntülenme sayıları yaz aylarına kıyasla yaklaşık 7 kat artarken, satışları 4 kat arttı.

Akıllı bileklikten karartma perdesine uyku kalitesini artıran çözümler

Kış aylarında özellikle iç ortamlardaki kuru hava koşulları, yetersiz havalandırma ve artan hastalık dönemleri, kullanıcıları uyku sırasında daha sağlıklı ve dengeli bir ortam arayışına yöneltiyor. Bu tablo, uyku kalitesinin bütüncül bir deneyim olarak ele alındığını ortaya koyuyor. Daha kaliteli bir uyku uyumak isteyen kullanıcılar karartma perdeleri tercih ediyor.

Fiziksel konforun temelinde ise kişiselleştirilmiş tercihler yatıyor. Kullanıcı ilgisi özellikle ortopedik yataklar, visco ve hibrit modeller ile mevsimsel avantaj sunan çift taraflı yataklar üzerinde yoğunlaşıyor. Mevcut yatağını değiştirmeden konforunu artırmak isteyenler için yatak pedleri ve alezler, visco boyun destekli ortopedik yastıklar, premium dokulu ipek yastık kılıfları ve doğal yapılarıyla bambu yorganlar öne çıkıyor. Uyku takibi yapan akıllı bilekliklerden ortam havasını iyileştiren cihazlara, ışığı tamamen kesen perdelerden ergonomik ev tekstiline kadar uzanan bu geniş ürün yelpazesi, kullanıcıların uykuya daha bilinçli yaklaştığını gösteriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uyku Konforu İçin Ürün Talebi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:22:08. #7.11#
SON DAKİKA: Uyku Konforu İçin Ürün Talebi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.