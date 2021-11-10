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Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki - Son Dakika

Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki

10.11.2021 03:40

BURSA'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.?nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

BURSA'da trafik ekiplerince durdurulan otomobil sürücüsü Berat K.?nın (25) ehliyetsiz olduğu belirlenirken araçta yapılan aramada uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Ehliyetsiz sürücüye 2 bin 699 TL ceza kesilirken, otomobili almak üzere uygulama noktasına gelen baba Osman K., oğluna sitem ederek, 'Ne yapayım oğlum ben şimdi. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım" dedi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde uygulama yaptı. Yoldan geçen Berat K. yönetimindeki 38 RV 828 plakalı otomobili durduran polis, ehliyet ve aracın belgelerini istedi. Sürücü ile araçta bulunan 3 arkadaşının hareketlerinden şüphelenen ekipler araçta arama yaptı. Sürücü Berat K.?nın ehliyetsiz olduğunu tespit eden polis, otomobilde yaptığı aramada ise uyuşturucu kullanma aparatı ile yolculardan Soner U.?nun (25) üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

'NEDİR BU REZİLLİK'

Berat K. ile arkadaşı Soner U., gözaltına alınmak üzere ekip aracına bindirilirken, otomobili teslim etmek üzere sürücünün babasına haber verildi. Kısa sürede uygulama noktasına gelen baba Osman K., polislerden konu ile ilgili bilgi aldıktan sonra oğlu Berat K.?ya sitem etti. Osman K., 'Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değilö diye tepki gösterdi.

2 BİN 699 TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücü Berat K.?ya 2 bin 699 TL cezai işlem uygularken, otomobil baba Osman K.?ya teslim edildi. Sürücü Berat K. ile arkadaşı Soner U. gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uyuşturucu aparatı bulunan otomobilin ehliyetsiz sürücüsüne babasından tepki - Son Dakika
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