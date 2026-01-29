Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç: Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç: Yeni Bir Başlangıç

Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç: Yeni Bir Başlangıç
29.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ç.A, uyuşturucu bağımlılığından kurtularak inşaat işlerinde çalışmaya başladı ve sıra dışı hikayesini paylaştı.

Trabzon'da tedavi görmesinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 36 yaşındaki kişi, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Anne ve babasının ayrılmasıyla Trabzon'daki çocuk yuvasında büyüyen Ç.A, yanlış arkadaş seçimi ve özentiyle 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıl kullandığı uyuşturucu nedeniyle ruhsal ve fiziksel problemler yaşayan, işlediği suç nedeniyle 15 ay cezaevinde kalan Ç.A, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir yaşama başlamak için tedavi desteği aldı.

İlk tedavisini yarım bırakarak yeniden madde kullanmaya başlayan Ç.A, daha sonra manevi annesine verdiği sözle kötü alışkanlığından kurtuldu.

İzmir ve İstanbul gibi illerde çalışan Ç.A, yeniden Trabzon'a dönerek inşaat işlerinde çalışmaya başlarken, şimdilerde sabit bir iş arıyor.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan Ç.A, AA muhabirine, anne babasının ayrılmasıyla Trabzon'daki yuvada 18 yaşına kadar kaldığını söyledi.

Reşit olduktan sonra devlet desteğiyle kendi memleketinde işe yerleştirildiğini ancak ailevi nedenlerle istifa ederek yeniden Trabzon'a geldiğini belirten Ç.A, arkadaşlarıyla bir süre sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti.

Ç.A, madde kullanan arkadaşlarından etkilenip bağımlı olduğunu dile getirerek, "Merak ettiğimden madde kullanmaya başladım. Sonra da onlarla birlikte çok suçlara bulaştım." diye konuştu.

Her şeyin merakla başladığını belirten Ç.A, uyuşturucu için "Kullandıktan sonra tehlikesi daha büyük olan bir şey." dedi.

Ç.A, maddenin etkisi altına giren kişinin karşısındakine zarar verdiğini ve o anda gözünün karardığını ancak etkisi geçtikten sonra ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Maddenin etkisi altındaki kişiyi suça sürüklemek isteyen çok fazla kişinin olduğunu anlatan Ç.A, herkesi bu tür kişilerden uzak durmaya çağırdı.

Çocukların madde bağımlılığı, suça sürüklenmesi veya akran zorbalığı nedeniyle zarar görmesinin anne babaları derinden etkilediğini ifade eden Ç.A, bunu bizzat çevresinde yaşanan olayları görerek gözlemlediğini belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirten Ç.A, "Çoluk çocuklarını sokaklara bırakmasınlar. Bırakılan çocukların suç unsurlarına, suçlara, maddeye sürüklenmesini istemiyorum. Onların sürüklenmesine engel olsunlar. Onlara sevgiyi, şefkati göstersinler ki o çocuklar suçlara sürüklenmesin. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmezse o çocuklar suçlara daha çok sürüklenir." ifadelerini kullandı.

Ç.A, "Sevgi göstermediğin sürece çocuğu dışarı bıraktın mı ne olacak? Çeşitli uyuşturucu madde kullanabilir, suç işlemeye başlayabilir. Madde kullanımından suç işlemekten, cezaevlerine düşmüş oluyor. Çocuğuna sevgi ve şefkati göstermediğin sürece öyle olur. Sevgi ve şefkat gösterdiğinde çocuk hiçbir şeye bulaşmaz." dedi.

Bağımlı olduğu için yıllarca pişmanlık yaşadığını ancak manevi annesinin yardımıyla sorunlarını aştığını anlatan Ç.A, "Çok sevdiğim manevi bir annem var, ona bir söz verdim. O sözü yerine getirmek zorundayım. Sözümü de yerine getirdim, onun sayesinde maddeden, her şeyden kendimi uzak tuttum." diye konuştu.

"Çocuklarımızın mahvolmasına izin vermememiz gerekiyor"

Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nuray Usta da Ç.A. ile 12 yaşından beri tanıştıklarını ve ona manevi annelik yaptığını belirterek, Ç.A'nın iş nedeniyle şehir dışında olduğu dönemlerde ayrı kaldıklarını ve madde kullanmaya başladığını ifade etti.

Bağımlılığından kurtulması için Ç.A'ya yazdığı notu cebine koyduğunu, bunun da etkili olduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"En azından verdiği sözü tutabildiğini gördüm, otokontrolü varmış, güçlü bir çocukmuş, o da bizi mutlu ediyor. Diğer çocukların da onun gibi kararlılıkla bir şekilde tedavi olup geri dönmeleri için elimden geleni yaparım, başka anne babalara da bu konuda destek oluruz. İnşallah kökünü kuruturlar, çocuklarımızın mahvolmasına izin vermememiz gerekiyor."

Kaynak: AA

Trabzon, İnşaat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç: Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti Emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandırdı, suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti
Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye Cevdet Yılmaz: 10 yılda doğurganlık hızı en fazla azalan 5. ülke Türkiye
ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli ASO Başkanı Ardıç: Yeşil pasaport sanayicilere de verilmeli
İşte Türk polisi Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı İşte Türk polisi! Ambulans gelene kadar yaşlı kadının elini bırakmadı
Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu Milletvekilini uyuşturup cinsel saldırıya teşebbüs eden eski senatörün cezası belli oldu
Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor Amazon 16 bin kişiyi daha işten çıkarıyor

12:58
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
12:39
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok Tamamı piyasadan toplatılıyor
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
12:08
Arteta’lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazdı
Arteta'lı Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı
12:07
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye’ye kritik ziyaret
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret
11:37
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı
11:29
1 Şubat itibarıyla başlıyor e-Devlet’ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2026 13:43:34. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç: Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.