Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulan Genç: Yeni Bir Başlangıç

Trabzon'da tedavi görmesinin ardından uyuşturucu bağımlılığından kurtulan 36 yaşındaki kişi, hayatında yeni bir sayfa açtı.

Anne ve babasının ayrılmasıyla Trabzon'daki çocuk yuvasında büyüyen Ç.A, yanlış arkadaş seçimi ve özentiyle 20 yaşında uyuşturucu kullanmaya başladı.

Yaklaşık 8 yıl kullandığı uyuşturucu nedeniyle ruhsal ve fiziksel problemler yaşayan, işlediği suç nedeniyle 15 ay cezaevinde kalan Ç.A, hayatından olumsuzlukları çıkarmak ve yeni bir yaşama başlamak için tedavi desteği aldı.

İlk tedavisini yarım bırakarak yeniden madde kullanmaya başlayan Ç.A, daha sonra manevi annesine verdiği sözle kötü alışkanlığından kurtuldu.

İzmir ve İstanbul gibi illerde çalışan Ç.A, yeniden Trabzon'a dönerek inşaat işlerinde çalışmaya başlarken, şimdilerde sabit bir iş arıyor.

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulan Ç.A, AA muhabirine, anne babasının ayrılmasıyla Trabzon'daki yuvada 18 yaşına kadar kaldığını söyledi.

Reşit olduktan sonra devlet desteğiyle kendi memleketinde işe yerleştirildiğini ancak ailevi nedenlerle istifa ederek yeniden Trabzon'a geldiğini belirten Ç.A, arkadaşlarıyla bir süre sokaklarda yaşamaya başladığını ifade etti.

Ç.A, madde kullanan arkadaşlarından etkilenip bağımlı olduğunu dile getirerek, "Merak ettiğimden madde kullanmaya başladım. Sonra da onlarla birlikte çok suçlara bulaştım." diye konuştu.

Her şeyin merakla başladığını belirten Ç.A, uyuşturucu için "Kullandıktan sonra tehlikesi daha büyük olan bir şey." dedi.

Ç.A, maddenin etkisi altına giren kişinin karşısındakine zarar verdiğini ve o anda gözünün karardığını ancak etkisi geçtikten sonra ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Maddenin etkisi altındaki kişiyi suça sürüklemek isteyen çok fazla kişinin olduğunu anlatan Ç.A, herkesi bu tür kişilerden uzak durmaya çağırdı.

Çocukların madde bağımlılığı, suça sürüklenmesi veya akran zorbalığı nedeniyle zarar görmesinin anne babaları derinden etkilediğini ifade eden Ç.A, bunu bizzat çevresinde yaşanan olayları görerek gözlemlediğini belirtti.

Ebeveynlerin çocuklarına sahip çıkması gerektiğini belirten Ç.A, "Çoluk çocuklarını sokaklara bırakmasınlar. Bırakılan çocukların suç unsurlarına, suçlara, maddeye sürüklenmesini istemiyorum. Onların sürüklenmesine engel olsunlar. Onlara sevgiyi, şefkati göstersinler ki o çocuklar suçlara sürüklenmesin. Onlara sevgi ve şefkat gösterilmezse o çocuklar suçlara daha çok sürüklenir." ifadelerini kullandı.

Ç.A, "Sevgi göstermediğin sürece çocuğu dışarı bıraktın mı ne olacak? Çeşitli uyuşturucu madde kullanabilir, suç işlemeye başlayabilir. Madde kullanımından suç işlemekten, cezaevlerine düşmüş oluyor. Çocuğuna sevgi ve şefkati göstermediğin sürece öyle olur. Sevgi ve şefkat gösterdiğinde çocuk hiçbir şeye bulaşmaz." dedi.

Bağımlı olduğu için yıllarca pişmanlık yaşadığını ancak manevi annesinin yardımıyla sorunlarını aştığını anlatan Ç.A, "Çok sevdiğim manevi bir annem var, ona bir söz verdim. O sözü yerine getirmek zorundayım. Sözümü de yerine getirdim, onun sayesinde maddeden, her şeyden kendimi uzak tuttum." diye konuştu.

"Çocuklarımızın mahvolmasına izin vermememiz gerekiyor"

Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nuray Usta da Ç.A. ile 12 yaşından beri tanıştıklarını ve ona manevi annelik yaptığını belirterek, Ç.A'nın iş nedeniyle şehir dışında olduğu dönemlerde ayrı kaldıklarını ve madde kullanmaya başladığını ifade etti.

Bağımlılığından kurtulması için Ç.A'ya yazdığı notu cebine koyduğunu, bunun da etkili olduğunu dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"En azından verdiği sözü tutabildiğini gördüm, otokontrolü varmış, güçlü bir çocukmuş, o da bizi mutlu ediyor. Diğer çocukların da onun gibi kararlılıkla bir şekilde tedavi olup geri dönmeleri için elimden geleni yaparım, başka anne babalara da bu konuda destek oluruz. İnşallah kökünü kuruturlar, çocuklarımızın mahvolmasına izin vermememiz gerekiyor."