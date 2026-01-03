Uyuşturucu İle Aranan Firari Yakalandı

HATAY'da uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., Reyhanlı'da düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.S., Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü, emniyetteki işlerim ardından cezaevine teslim edildi.
