Uyuşturucu Kontrolünde Yakaladı

Düzce'de uyuşturucu köpekleriyle yapılan yol kontrolünde yakalanacağını anlayan ve 724 sentetik eczanın bulunduğu poşeti yol kenarına atan zanlı gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akçakoca Jandarma Trafik ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Osmanca mevkisinde uyuşturucu köpeklerinin yer aldığı yol kontrol çalışması yürüttü.

Bir aracın arama noktasına yaklaştığında yavaşladığını fark eden ekipler, köpekler eşliğinde aracın olduğu noktaya yöneldi.

Yakalanacağını anlayan sürücü B.Ö, aracının camından yol kenarına poşet attı.

Poşetin atıldığı bölgeye köpekler eşliğinde ulaşan ekipler, 13 kutu içerisine konulmuş 724 ecza ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ettiği bildirildi.