Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı

25.05.2022 18:02
Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs, mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Besni Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince M.Ş, S.D., ve M.K.K., isimli şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde yakalanan şahıslar üzerinde 78,76 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlanarak Besni Adliyesine sevk edilen 3 şahıs, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı
Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı

YORUMLAR
500
EGM Narkotik Daire Başkanı Seydioğulları: 'Gençlerimize özellikle diyoruz ki hayır demesini bilin' EGM Narkotik Daire Başkanı Seydioğulları: 'Gençlerimize özellikle diyoruz ki hayır demesini bilin'
Kaynak: İHA

Cumhuriyet, Uyuşturucu, Narkotik, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
17:59 Mesut Özil'in menajeri İngiliz basınına açıklama yaptı: Kalmak istemesine rağmen gitti
17:44 Uzmanlar uyardı: Zehirli pusula denizanalarının ne ölüsüne ne de dirisine dokunmayın
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 18:08:52. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu maddeyle yakalanan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement