Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde polisin yaptığı operasyonda, iç çamaşırına eroin saklayan Zafer Kaan Şahin ile botunun içine eroin, metamfetamin ve sentetik ecza saklayan Mustafa Tekin yakalandı. 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Antalya'dan, Seydişehir'e uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini aldı. Bunun üzerine araştırma yapan polis, uyuşturucunun Zafer Kaan Şahin ve Mustafa Tekin'in getireceğini saptadı. 2 kişinin içinde bulunduğu aracı belirleyip, takibe alan polis, aracı ilçe girişinde durdurdu. Yapılan aramada Zafer Kaan Şahin'in iç çamaşırında 102 gram eroin, Mustafa Tekin'in ise botunun içerisine gizlenmiş 3 gram eroin, 2 adet sentetik ecza ile 0.35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.